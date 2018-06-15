16:50 15.06.2018 | Спорт | Новости
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Мохамед Салах не попал в стартовый состав Египта на матч с Уругваем

Из-за равмы ключицы в финале Лиги чемпионов Мохамед Салах не включен в стартовый состав сборной Египта на первый матч группового этапа ЧМ-2018 против Уругвая.

Мохамед Салах не попал в стартовый состав Египта на матч с Уругваем

Об этом сообщается в Twitter египтян.

Согласно словам главы Египетской футбольной ассоциации Хани Або Риду, к матчу со сборной России 19 июня форвард будет готов.

Состав "фараонов": Мохамед Эль-Шенави; Ахмед Фатхи, Али Габр, Ахмед Хегази, Мохамед Абдель-Шафи; Мохамед Эль-Ненни, Тарек Хамед, Амр Варда, Абдалла Махмуд Эль-Саид, Махмуд ХассанТрезеге; Маруан Фахми.

Состав Уругвая: Фернандо Муслера, Гильермо Варела, Диего Годин, Хосе Мария Хименес; Мартин Касерес, Наитан Нандес, Родриго Бентанкур, Матиас Весино, Джордан Арраскаэта; Луис Суарес, Эдинсон Кавани.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российских пользователей озадачило изображение президента Владимира Путина во время концерта к открытию ЧМ-2018 по футболу. Теперь судя по всему фотография российского главы государства станет мемом.


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