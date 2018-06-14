15:14 14.06.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Ломаченко вновь признан лучшем боксером планеты в своей весовой категории

 Украинский чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко опять стал обладателем престижного первенства по обновленной версии авторитетного портала ESPN. Об этом передает официальный сайт портала.

Ломаченко вновь признан лучшем боксером планеты в своей весовой категории

В тройку лучших боксеров мира вслед за Ломаченко попали также Теренс Кроуфорда, который поднялся на вторую строчку рейтинга и подвинул на третью позицию Геннадия Головкина. В десятке оказались два лучших на данный момент супертяжа - Джошуа и Деонтей Уайлдер (9 и 10 места соответственно).

В топ-20 оказался чемпион мира в тяжелом весе WBC, WBO Александр Усик, который занимает 12-ю позицию за мексиканцем Оскаром Вальдесом. Еще одном украинскому боксеру в легком весе Александру Гвоздику не удалось попасть в топ-20 рейтинга, он очутился в концовке престижного рейтинга. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко сообщил, что не против провести следующий бой с непобежденным американцем Джервонтой Дэвисом, если тот перейдет в его весовую категорию. Последний бой Ломаченко провел против венесуэльца Хорхе Линареса (44-4, 27 КО) и после этого официально перешел в легкий вес (до 61,2 кг).


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