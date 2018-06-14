Ломаченко вновь признан лучшем боксером планеты в своей весовой категории

В тройку лучших боксеров мира вслед за Ломаченко попали также Теренс Кроуфорда, который поднялся на вторую строчку рейтинга и подвинул на третью позицию Геннадия Головкина. В десятке оказались два лучших на данный момент супертяжа - Джошуа и Деонтей Уайлдер (9 и 10 места соответственно).

В топ-20 оказался чемпион мира в тяжелом весе WBC, WBO Александр Усик, который занимает 12-ю позицию за мексиканцем Оскаром Вальдесом. Еще одном украинскому боксеру в легком весе Александру Гвоздику не удалось попасть в топ-20 рейтинга, он очутился в концовке престижного рейтинга.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко сообщил, что не против провести следующий бой с непобежденным американцем Джервонтой Дэвисом, если тот перейдет в его весовую категорию. Последний бой Ломаченко провел против венесуэльца Хорхе Линареса (44-4, 27 КО) и после этого официально перешел в легкий вес (до 61,2 кг).