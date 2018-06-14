Английские футболисты отказались пробовать символ российского гостеприимства - ФОТО

Как сообщает Eurosport, английская сборная провела первую тренировку на своей базе в Зеленогорске под Санкт-Петербургом. Однако перед игрой, администрация городка сначала подарила главному тренеру команды Гарету Саутгейту и нападающему Харри Кейну самовар и каравай. В результате англичане приняли подарок, но так и не попробовали угощение.

Стоит добавить, что футболисты сборной Англии решили привезти в Москву свои продукты и собственных поваров из опасения отравления.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", после того, как российская сборная еле-еле дохромала до ничьей 1:1 в матче с Турцией, ФИФА разжаловала ее до самого низкого в ее истории рейтинга - 70-го места в таблице.