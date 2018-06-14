Россиян озадачило странное изображение Путина на концерте к ЧМ-2018 - ФОТО

Об этом свидетельствуют снимки, которые опубликовал телеканал "Дождь" на своей странице в Twitter.

Отметим, что пользователей весьма озадачил его довольный вид. В то же время, некоторые допускают, что глава страны-агрессора просто замерз.

По этому поводу активные пользователи делятся своими впечатлениями: "Его бронежилетом придавило", "По мне, так он ни на замерзшего, ни на довольного не похож. Что под себя сходил - похоже. Что радостно замёрз - нет", "С таким лицом у.меня дети на горшке сидят".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", совместная просьба США, Канады и Мексики выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года. В результате объединенная заявка получила 134 голоса участников заседания.