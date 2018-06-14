19:30 14.06.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Два игрока "Динамо" попали в список надежд европейского футбола

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций опубликовало список 50 молодых звезд европейского футбола, в который внесли двух игроков столичного "Динамо".

Два игрока

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Как отмечается, все старания и усилия полузащитников Владимира Шепелева и Виктора Цыганкова по-достоинству оценили аналитики УЕФА. 

По словам представителей УЕФА, Шепелев - центральный полузащитник, который в феврале 2017 года впервые вышел в составе "Динамо". К концу сезона 2017/18 у него в активе было уже 36 матчей за "основу". Кроме того, футболист успел дважды сыграть за сборную Украины.

При этом, президент "Динамо" Игорь Суркис о Цыганкове рассказал, что этот игрок сделан из того же теста, что и Андрей Шевченко. Примером этого является то, что в сезоне 2017/18 хавбек подтвердил высокий класс.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полузащитник клуба "Динамо" и национальной сборной Украины подписал с клубом новое соглашения на пять лет.


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