Чемпионат мира-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике - ФОТО

Совместная просьба США, Канады и Мексики выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года. В результате объединенная заявка получила 134 голоса участников заседания.
Об этом стало известно на Конгрессе организации, который прошел 13 июня в Москве.
Как отмечается, на проведение ЧМ-2026 также претендовало Марокко. В частности, делагаты за него отдали 65 голоса. Согласно недавно полученным сведениям, один человек воздержался при голосовании.
Примечательно, что этот турнир станет первым, который пройдет по новому формату: в нем примут участие 48 сборных. Кроме того, ранее чемпионат мира никогда не проводился сразу в трех странах.
Матчи пройдут в 23 городах:
Мексика: Мехико, Гвадалахара, Монтеррей;
Канада: Эдмонтон, Торонто, Монреаль;
США: Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Бостон, Цинциннати, Нэшвилл, Атланта, Орландо, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Сиэтл.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международная федерация футбола решила не включать английских арбитров для обслуживания матчей на чемпионат мира, который пройдет в РФ. В то же время в ФИФА объявили имена 36 главных судьев из других стран, а также 63 ассистентов.