16:32 13.06.2018 | Спорт | Новости
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Чемпионат мира-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике - ФОТО

Совместная просьба США, Канады и Мексики выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года. В результате объединенная заявка получила 134 голоса участников заседания.

Чемпионат мира-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике - ФОТО

Об этом стало известно на Конгрессе организации, который прошел 13 июня в Москве.

Как отмечается, на проведение ЧМ-2026 также претендовало Марокко. В частности, делагаты за него отдали 65 голоса. Согласно недавно полученным сведениям, один человек воздержался при голосовании.

Примечательно, что этот турнир станет первым, который пройдет по новому формату: в нем примут участие 48 сборных. Кроме того, ранее чемпионат мира никогда не проводился сразу в трех странах.

Матчи пройдут в 23 городах: 

Мексика: Мехико, Гвадалахара, Монтеррей;

Канада: Эдмонтон, Торонто, Монреаль;

США: Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Бостон, Цинциннати, Нэшвилл, Атланта, Орландо, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Сиэтл.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Международная федерация футбола решила не включать английских арбитров для обслуживания матчей на чемпионат мира, который пройдет в РФ. В то же время в ФИФА объявили имена 36 главных судьев из других стран, а также 63 ассистентов.


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