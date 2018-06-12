Хулен Лопетеги станет главным тренером "Реала" после ЧМ-2018

Наставник испанской сборной по футболу Хулен Лопетеги возглавит мадридский "Реал" после окончания чемпионата мира-2018. Сейчас ожидается, что главный тренер подпишет новый контракт на три года.
Об этом сообщается на официальном сайте "королевского клуба".
Как отмечается, 51-летний специалист сменит на посту наставника "сливочных" Зинедина Зидана, который подал в отставку еще в прошлом месяце.
По предварительной информации, Лопетеги возглавляет сборную Испании с 2016 года. Ранее он работал главным тренером в "Порту", "Райо Вальекано", резервной команде "Реала", а также в молодёжных сборных Испании различных возрастов.
Кстати, на чемпионате мира – 2018 подопечные Хулена Лопетеги выступят в одной группе с командами Португалии, Марокко и Ирана.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ходе визита в Испанию президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом футбольного клуба Реал Мадрид Флорентино Пересом.