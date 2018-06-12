Хулен Лопетеги станет главным тренером "Реала" после ЧМ-2018

Об этом сообщается на официальном сайте "королевского клуба".

Как отмечается, 51-летний специалист сменит на посту наставника "сливочных" Зинедина Зидана, который подал в отставку еще в прошлом месяце.

По предварительной информации, Лопетеги возглавляет сборную Испании с 2016 года. Ранее он работал главным тренером в "Порту", "Райо Вальекано", резервной команде "Реала", а также в молодёжных сборных Испании различных возрастов.

Кстати, на чемпионате мира – 2018 подопечные Хулена Лопетеги выступят в одной группе с командами Португалии, Марокко и Ирана.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ходе визита в Испанию президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом футбольного клуба Реал Мадрид Флорентино Пересом.