Робби Уильямса раскритиковали за планы выступить на ЧМ-2018

В частности, больше всех начала возмущатся украинский продюсер Алена Мозговая. Свои негодавания она выразила на своей страничке в Facebook.

"Друзья, Робби радуется, что летит открыть Чемпионат мира в Мордор. Давайте накидаем ему в комменты плакаты про реальное лицо страны, в которую он так охотно летит. Я уже это сделала", - написала она.

Так, спустя некоторое время, к критике музыканта присоединились и другие пользователи. По этому поводу активные пользователи призвали знаменитого музыканта не ехать в Россию.

"Россия – террористическое государство. Помогите спасти Олега Сенцова, украинского заключенного, который находится в российской тюрьме, и других политзаключенных, ставших жертвами путинского режима", - пишут в сети.

Кстати, помимо Уильямса и Гарифуллиной на шоу появится легенда сборной Бразилии Роналдо, который будет олицетворять вершину футбольного мастерства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ФИФА запретила открывать в оккупированном Крыму официальные фан-зоны чемпионата мира-2018 по футболу, который проведут в России.