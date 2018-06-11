Европарламент может объявить дипломатический бойкот ЧМ-2018 в РФ

Соответствующее заявление он сделал в своем микроблогеTwitter.

Как отметил журналист в своем постел, вероятно Европейский парламент выступит с призывом дипломатического бойкота Чемпионата мира-2018 в резолюции по состоянию прав человека в России. В частности, которую они должны принять 14 июня.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Австралии категорически отказались смотреть ЧМ-2018 в России и не будут отправлять официальную делегацию. Таким образом австралийское правительство решило поддержать Великобританию в дипломатическом бойкоте.

Ранее Австралия регулярно выступала против нарушений прав человека и нарушений международного права, в частности аннексии Крыма Россией.