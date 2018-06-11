Европарламент будет призывать к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018 в России, - Рикард Йозвяк

Об этом в понедельник утром, 11 июня, написал в своем Twitter брюссельский журналист "Радио Свободы" Рикард Йозвяк. По его словам, скорее всего европейские депутатв призовут к дипломатическому бойкоту чемпионата мира-2018 в резолюции о правах человека в РФ, которую должен принять 14 июня.

Напомним, в апреле депутаты Европейского парламента подписали письмо с призывом к правительствам стран ЕС объявить дипломатический бойкот чемпионату мира по футболу, который пройдет летом этого года на территории России.

Как сообщал УРА-Информ, власти Австралии категорически отказались смотреть ЧМ-2018 в России и не будут отправлять официальную делегацию. Таким образом австралийское правительство решило поддержать Великобританию в дипломатическом бойкоте.