12:59 11.06.2018 | Спорт | Новости
100196447:Polishuk

Европарламент будет призывать к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018 в России, - Рикард Йозвяк

Европейский парламент может призвать к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу, который будет принимать Россия.

Европарламент будет призывать к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018 в России, - Рикард Йозвяк

Об этом в понедельник утром, 11 июня, написал в своем Twitter брюссельский журналист "Радио Свободы" Рикард Йозвяк. По его словам, скорее всего европейские депутатв призовут к дипломатическому бойкоту чемпионата мира-2018 в резолюции о правах человека в РФ, которую должен принять 14 июня.

Напомним, в апреле депутаты Европейского парламента подписали письмо с призывом к правительствам стран ЕС объявить дипломатический бойкот чемпионату мира по футболу, который пройдет летом этого года на территории России.

Как сообщал УРА-Информ, власти Австралии категорически отказались смотреть ЧМ-2018 в России и не будут отправлять официальную делегацию. Таким образом австралийское правительство решило поддержать Великобританию в дипломатическом бойкоте.


Поделиться
Читайте также:
 
Новый руководитель Минфина ожидает получения транша от МВФ Меркель разочарована отказом Трампа подписывать коммюнике по итогам саммита G7 НБУ может вернуть валютные ограничения, - Смолий На востоке Афганистана взорвали микроавтобус, погибли шесть человек
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив