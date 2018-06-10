12:17 10.06.2018 | Спорт | Новости
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FIFA решила создать новую систему составления рейтинга для сборных

Заседание совета Международной федерации футбола принялась за разработку новой системы подсчета рейтинга футбольных сборных. Об этом передает официальный сайт организации. 

FIFA решила создать новую систему составления рейтинга для сборных

Сегодня, 10 июня в Москве состоится первый раунд переговорного процесса специалистов. Главная задача ФИФА - это вопрос изменения подсчета рейтинга сборных команд, который федерация публикует ежемесячно. Нынешняя формула не всегда отражает реальную силу команд. В результате может получиться ситуация, при которой именитая и сильная команда теряет очки в рейтинговой таблице в условиях победы в товарищеском матче. 

Кроме того, комитет собирается рассмотреть вопрос о создании рабочей группы по контролю и надзору за деятельностью Федерации футбола Австралии и о продлении срока полномочий комитета по нормализации при Национальной автономной федерации футбола Гондураса и еще некоторых стран Латинской и Центральной Америки.

Новые показатели будут учитываться при жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  ФИФА запретила открывать в оккупированном Крыму официальные фан-зоны чемпионата мира-2018 по футболу, который проведут в России.


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