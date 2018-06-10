FIFA решила создать новую систему составления рейтинга для сборных

Сегодня, 10 июня в Москве состоится первый раунд переговорного процесса специалистов. Главная задача ФИФА - это вопрос изменения подсчета рейтинга сборных команд, который федерация публикует ежемесячно. Нынешняя формула не всегда отражает реальную силу команд. В результате может получиться ситуация, при которой именитая и сильная команда теряет очки в рейтинговой таблице в условиях победы в товарищеском матче.

Кроме того, комитет собирается рассмотреть вопрос о создании рабочей группы по контролю и надзору за деятельностью Федерации футбола Австралии и о продлении срока полномочий комитета по нормализации при Национальной автономной федерации футбола Гондураса и еще некоторых стран Латинской и Центральной Америки.

Новые показатели будут учитываться при жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ФИФА запретила открывать в оккупированном Крыму официальные фан-зоны чемпионата мира-2018 по футболу, который проведут в России.