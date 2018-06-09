17:41 09.06.2018 | Спорт | Новости
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В сети появились результаты жеребьевки на Чемпионат мира-2018 - ФОТО

Чемпионат мира по футболу 2018 начнется с групповых матчей команд. Об этом передает официальный сайт турнира. 

В сети появились результаты жеребьевки на Чемпионат мира-2018 - ФОТО

Так, из общего числа команд, а их 32, в основной часть турнира выйдут лишь 16. По результатам посева были определены участники 8 групп ЧМ-2018:

Группа А: Египет, Россия, Саудовская Аравия, Уругвай. Матчи команд этой группы состоятся 14 - 25 июня. 

Группа В: Португалия, Испания, Марокко, Ливан. Матчи группы пройдут 15 - 25 июня. 

Группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания. Матчи группы состоятся 16 - 26 июня.

Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия. Игры в этой группе пройдут с 16 июня по 26 июня. 

Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия. Матчи группы Е пройдут 17 - 27 июня.

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Республика Корея. Игры сборных в группе F состоятся в период 17 - 27 июня.

Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия. Матчи группы G  пройдут 18 - 28 июня. 

Группа Н: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония. Сборные этих стран проведут матчи с 19 июня по 28 июня. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее власти Австралии категорически отказались смотреть ЧМ-2018 в России и не будут отправлять официальную делегацию. Таким образом австралийское правительство решило поддержать Великобританию в дипломатическом бойкоте. 


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