У "Шахтера" появился очередной "легионер"

По его словам, ему пришлось очень долго и ожесточенно дискутировать с рулевым команды Паолом Фонсекой, чтобы четко определиться с будущим составом команды, особенно после поражения в Лиге чемпионов. Так, Палкин поделился деталями подписания форварда английского "МанСити" Оларенваджу Кайоде, который, вероятно, в своем амплуа может заменить Бернарда, Феррейро или Фреда.

Попрощаться "горняки" могут и с нападающим Факундо. Футболист стал лучшим бомбардиром УПЛ, за все время в команде в 115 матчах забил за "Шахтер" 59 голов.

"Скоро придут новые футболисты - сильные, амбициозные, которые будут соответствовать уровню "Шахтера", - резюмирует гендиректор дончан.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее генеральный директор " Шахтера" Сергей Палкин поведал, что полузащитник его команды подписал новое соглашение с Манчестер Юнайтед. Фред перешел в Шахтер летом 2013-го года из Интернасьоналя за 15 миллионов евро и с тех пор сыграл за донецкий клуб 155 матчей, в которых отметился 15 голами и 15 результативными передачами.