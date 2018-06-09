"Ролан Гаррос" определился с парой финалистов среди мужчин

Для зрителей и фанатов теннисного спорта не стало неожиданностью, что в финальном туре соревнований оказался 10-кратный чемпионом мира испанец Рафаэль Надаль. На протяжении чемпионатов спортсмен не встретил должного сопротивления от Хуана Мартина Дель Потро из Аргентины - 6: 3, 6: 2, 6: 2.

Его соперником станет уже побеждавший Надаля Доминик Тим. Он обыграл семьдесят вторую ракетку мира Марко Чеккинато из Италии - 7: 5, 7: 6 (10), 6: 1 и выпал по сетке на Надаля. Стоит отметить, что для испанца это будет принципиальный поединок, так как в прошлых сэтах Надаль потерпел от Тима поражение.

На данный момент Рафаэль Надаль занимает второе место в Открытой эре - после Роджера Федерера

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно топ-1 ракетка мира среди мужчин, испанец Рафаэль Надаль проиграл в четвертьфинале теннисного чемпионата австрийцу Доминику Тиму 5:7, 3:6.