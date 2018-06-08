Вербича определили лучшим футболистом мая в УПЛ

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

На сайте Премьер-лиги организовали опрос среди фанатов украинского футбола, в котором взяли участие больше 1900 человек. 51 процент болельщиков отдал свой голос в пользу Вербича.

Второе место досталось еще одному динамовцу Виктору Цыганкову (24%), а третью позицию занял Андрей Тотовицкий из Мариуполя, за которого проголосовало восемь процентов фанатов.

Вингер Беньямин Вербич в мае 2018 года провел три матча в команде Динамо во время чемпионата. Он попал в ворота Зари (1:0) и Шахтера (2:1). Для 24-летнего словенца это первый подобный выигрыш в карьере. Он перешел в Динамо в январе текущего года из Копенгагена и с тех пор отыграл за киевлян 14 матчей, при этом забив пять голов во всех турнирах.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Союз европейских футбольных ассоциаций лишили всех профессиональных прав главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу на два матча по итогам ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18 против "Ливерпуля".