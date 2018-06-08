Ювентус выкупил Дугласа Косту

Об этом сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.

Как отмечается, бразилец провел прошлый сезон в составе "бьянконери" на правах аренды. Также известно, что туринский клуб активировал опцию выкупа Косты за 40 млн евро. Помимо этой суммы, еще 1 млн "Бавария" может получить в качестве бонусов.

По предварительным сведениям, контракт с 27-летним футболистом рассчитан до 2022 года.

Кстати, в минувшем сезоне Дуглас Коста провел за "Ювентус" 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 15 результативных передач.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в матче 37-го тура чемпионата Италии "Рома" принимала на своём поле "Ювентус". Также встреча проходила на стадионе "Олимпико" и завершилась со счётом 0:0.