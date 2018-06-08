Ювентус выкупил Дугласа Косту

Полузащитник Дуглас Коста, который выступал за Ювентус на правах аренды из Баварии, стал полноценным игроком "бьянконери".
Об этом сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.
Как отмечается, бразилец провел прошлый сезон в составе "бьянконери" на правах аренды. Также известно, что туринский клуб активировал опцию выкупа Косты за 40 млн евро. Помимо этой суммы, еще 1 млн "Бавария" может получить в качестве бонусов.
По предварительным сведениям, контракт с 27-летним футболистом рассчитан до 2022 года.
Кстати, в минувшем сезоне Дуглас Коста провел за "Ювентус" 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 15 результативных передач.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в матче 37-го тура чемпионата Италии "Рома" принимала на своём поле "Ювентус". Также встреча проходила на стадионе "Олимпико" и завершилась со счётом 0:0.