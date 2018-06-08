10:56 08.06.2018 | Спорт | Новости
100196256:labazovych

Фред получил травму на тренировке сборной Бразилии - ВИДЕО

Полузащитник сборной Бразилии по футболу Фред получил повреждение лодыжки на тренировке национальной команды за неделю до старта чемпионата мира 2018 года.

Фред получил травму на тренировке сборной Бразилии - ВИДЕО

Об этом сообщает Sky Sports.

Как сообщается, остаток тренировки после травмы футболист просидел с приложенным к лодыжке льдом.

Насколько серьезна травма Фреда – пока неясно, игрок пройдет обследование несколько позже. Но до чемпионата мира осталась всего неделя – любое повреждение может выбить игрока из состава.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поведал, что полузащитник его команды подписал новое соглашение с Манчестер Юнайтед. 


Поделиться
Читайте также:
 
В Гватемале растет число жертв извержения вулкана Из-за голодовки жизнь Балуха находится под угрозой - СМИ В Кривом Роге на ходу загорелся трамвай – ФОТО Порошенко будет приглашен на саммит НАТО, - Столтенберг
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив