Фред получил травму на тренировке сборной Бразилии - ВИДЕО

Полузащитник сборной Бразилии по футболу Фред получил повреждение лодыжки на тренировке национальной команды за неделю до старта чемпионата мира 2018 года.
Об этом сообщает Sky Sports.
Как сообщается, остаток тренировки после травмы футболист просидел с приложенным к лодыжке льдом.
Насколько серьезна травма Фреда – пока неясно, игрок пройдет обследование несколько позже. Но до чемпионата мира осталась всего неделя – любое повреждение может выбить игрока из состава.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поведал, что полузащитник его команды подписал новое соглашение с Манчестер Юнайтед.