Фред получил травму на тренировке сборной Бразилии - ВИДЕО

Об этом сообщает Sky Sports.

Как сообщается, остаток тренировки после травмы футболист просидел с приложенным к лодыжке льдом.

Насколько серьезна травма Фреда – пока неясно, игрок пройдет обследование несколько позже. Но до чемпионата мира осталась всего неделя – любое повреждение может выбить игрока из состава.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поведал, что полузащитник его команды подписал новое соглашение с Манчестер Юнайтед.