03:00 07.06.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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В следующем чемпионате Украины по футболу первые команды могут сыграть золотой матч

В новом сезоне 2018/19 в футбольном чемпионате Украины может быть сыгран так называемый золотой матч, в котором сыграют первая и вторая команды первенства в случае равенства очков, а также по личным встречам. 

В следующем чемпионате Украины по футболу первые команды могут сыграть золотой матч

Об этом сообщает FootballHub.

В мае сообщалось, что инициатором возвращение этого правила выступило Динамо, которое вынесло предложение на рассмотрение клубам УПЛ.

Прежде чемпион УПЛ в случае равенства очков определялся с учетом разницы мячей. "Динамо" в завершившемся сезоне украинской Премьер-лиги уступило 2 очка "горнякам" в чемпионате, выиграв в последнем туре со счетом 2:1.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", кропивницкий футбольный клуб "Звезда" может окончательно распасться в связи с вылетом из Премьер-лиги. На сегодняшний день дальнейшая судьба клуба, который должен выступать в Первой лиге, остается неизвестной.


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