В следующем чемпионате Украины по футболу первые команды могут сыграть золотой матч

В новом сезоне 2018/19 в футбольном чемпионате Украины может быть сыгран так называемый золотой матч, в котором сыграют первая и вторая команды первенства в случае равенства очков, а также по личным встречам.
Об этом сообщает FootballHub.
В мае сообщалось, что инициатором возвращение этого правила выступило Динамо, которое вынесло предложение на рассмотрение клубам УПЛ.
Прежде чемпион УПЛ в случае равенства очков определялся с учетом разницы мячей. "Динамо" в завершившемся сезоне украинской Премьер-лиги уступило 2 очка "горнякам" в чемпионате, выиграв в последнем туре со счетом 2:1.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", кропивницкий футбольный клуб "Звезда" может окончательно распасться в связи с вылетом из Премьер-лиги. На сегодняшний день дальнейшая судьба клуба, который должен выступать в Первой лиге, остается неизвестной.