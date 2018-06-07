В следующем чемпионате Украины по футболу первые команды могут сыграть золотой матч

Об этом сообщает FootballHub.

В мае сообщалось, что инициатором возвращение этого правила выступило Динамо, которое вынесло предложение на рассмотрение клубам УПЛ.

Прежде чемпион УПЛ в случае равенства очков определялся с учетом разницы мячей. "Динамо" в завершившемся сезоне украинской Премьер-лиги уступило 2 очка "горнякам" в чемпионате, выиграв в последнем туре со счетом 2:1.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", кропивницкий футбольный клуб "Звезда" может окончательно распасться в связи с вылетом из Премьер-лиги. На сегодняшний день дальнейшая судьба клуба, который должен выступать в Первой лиге, остается неизвестной.