УЕФА опубликовал схему распределения дохода в следующем сезоне Лиги чемпионов

Об этом сообщает сайт Ассоциации.

Валовая прибыль от Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА-2018 рассчитана примерно в 3,25 млрд евро.

Из этого числа для погашения организационных растрат на организацию соревнований, будут высчитаны 295 млн, а семь процентов (227,5 млн) направят на выплаты солидарности. С остатков суммы в размере 2,73 млрд 6,5 процентов будет отложено для европейского футбола и сохранится в УЕФА. Остальные 93,5 процента будут выделены футбольным клубам, которые брали участие в турнирах.

Основываясь на ожидаемом доходе и плану распределения выплат, общая сумма выплат членам еврокубков в сезоне 2018-2019 годов составит 2,55 млрд евро. Из них 2,04 млрд одержат участники Лиги чемпионов и матча за Суперкубок УЕФА, а 510 млн евро передадут клубам Лиги Европы.

Между членами раунда плей-офф будут распределены 30 млн евро. Каждый вылетевший клуб получит денежную выплату в размере пяти млн евро. Бонус за каждый выигрыш на групповом этапе составит 2,7 млн, за ничью - 0,9 млн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Чемпионате Украины по футболу определили лучшего игрока и тренера сезона.