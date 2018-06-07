12:56 07.06.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Сборная Украины потеряла пять позиций в рейтинге ФИФА

По состоянию на седьмое июня 2018 года сборная Украины ухудшила свои позиции.Теперь, команда Андрея Шевченко занимает 35 место. Об этом сообщается в обновленном рейтинге ФИФА.

Сборная Украины потеряла пять позиций в рейтинге ФИФА

Совсем недавно игроки сборной Украины провели два контрольных матча - против Марокко (0:0) и Албании, где показали хороший результат. Национальную команду Украины опередили сборные: Сербии, Венесуэлы, Парагвая, Ирландии и Румынии.

Известно, что Топ-10 лучших команд продолжает возглавлять сборная Германии. В Топ-5 также вошли сборные Бразилии, Бельгии, Португалии и Аргентины.

К слову, единственное, что изменилось - сборная Польши поднялась на две позиции, а сборная Испании две позиции соответственно потеряла.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сборная Украины сыграет против футбольной сборной Албании. Это будет второй товарищеский поединок украинцев в текущем сезоне. После вылета с квалификаций на Чемпионат мира-2018 главный тренер сборной Андрей Шевченко взял курс на "практический", а не "теоретический " футбол.


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