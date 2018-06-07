"Барселона" не может провести еще один год без победы в ЛЧ, - Месси

Об этом футболист поведал в номере издания Mundo Deportivo.

Как отмечается, на протяжении последних трех сезонов "сине-гранатовые" вылетели из турнира на стадии четвертьфинала. По этой же причине команда не может допустить, чтобы такое случилось в очередной раз.

Вместе с тем Месси заявил, что в последнее время все решают детали, поскольку они противостоят командам, которые не превосходят их.

"Мы постараемся не придавать этому большого значения. Хотим преодолеть стадию 1/4 финала, потому что "Барселона" не может позволить себе оставаться еще один год без трофея Лиги чемпионов", - сказал Месси.

Кстати, в сезоне 2017/18 "Барселона" выиграла чемпионат и Кубок Испании, покинув ЛЧ на стадии четвертьфинала.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в новом сезоне 2018/19 футбольном чемпионате Украины может быть сыгран так называемый золотой матч, в котором сыграют первая и вторая команды первенства в случае равенства очков, а также по личным встречам.