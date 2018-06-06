Украина получила первую медаль ЧЕ по борьбе

Об этом сообщает Ассоциация спортивной борьбы Украины.

Как отмечается, украинский борец за 15 секунд уложил на лопатки хорватского оппонента Каменьясевича. Яркий "бросок через бедро", принес Нуралиеву бронзу.

Еще две медали гарантировали себе Ярослав Фильчаков и Владлен Козлюк. Оба отлично прошли свою сетку и вышли в золотой финал, еде соперниками по финалу будут россияне. Медали тут будут разыграны в среду, 6 июня.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в китайском городе Чунцин состоялся третий этап мирового соревнования по скалолазанию - Кубка мира по скалолазанию, где украинский спортсмен завоевал бронзовую медаль после успешного выступления в дисциплине скорость.