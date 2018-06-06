01:00 06.06.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинский боксер не будет менять весовую категорию ради поединков

Чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко сообщил, что не против провести следующий бой с непобежденным американцем Джервонтой Дэвисом, если тот перейдет в его весовую категорию.

Украинский боксер не будет менять весовую категорию ради поединков

Об этом передает издание ТМZ.

По словам украинского боксера, он готов встретится с Дэвисом. Однако, бой может состоятся только тогда, когда Дэвис перейдет на весовую категорию украинца.

Отметим, что 23-летний американский боксер является чемпионом мира по версиях IBF и WBA Super во втором полулегком весе (до 58,967).

Стоит добавить, что последний бой Ломаченко провел против венесуэльца Хорхе Линареса (44-4, 27 КО) и после этого официально перешел в легкий вес (до 61,2 кг).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко будет наказывать Хорхе Линареса "рублем". Украинский боксер предложил Линаресу поставить по 100 тыс долларов на свою победу в грядущем поединке. 


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