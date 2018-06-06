10:57 06.06.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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"Шахтер" не может раскрыть финансовые условия трансфера Фреда

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поведал, что полузащитник его команды подписал новое соглашение с Манчестер Юнайтед. Об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.

По словам Палкина, на сегодняшний день они удовлетворены условиями трансфера полузащитника в "МЮ".

"Клуб согласовал переход Фреда в "Манчестер Юнайтед". Согласно договоренности, мы не можем раскрыть финансовые условия. Но могу сказать одно – мы полностью удовлетворены условиями соглашения", - отметил функционер.

Также Палкин очень рад, что Клуб и украинский футбол воспитали ещё одного игрока мирового уровня.

Фред перешел в Шахтер летом 2013-го года из Интернасьоналя за 15 миллионов евро и с тех пор сыграл за донецкий клуб 155 матчей, в которых отметился 15 голами и 15 результативными передачами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экс-глава тренировок спортсменов английского профессионального футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон очнулся после госпитализации и перенесенной операции.


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