В Чемпионате Украины по футболу определили лучшего игрока и тренера сезона-2017/18

Об этом информирует официальный сайт организации.

Как отмечается, лучшим тренером чемпионата Украины признан тренер "Динамо" Александр Хацкевич, а лучшим футболистом - полузащитник "Шахтера" Марлос.

В свою очередь среди вратарей вне конкуренции оказался голкипер "горняков" Андрей Пятов, а награда лучшего молодого футболиста досталась 20-летнему полузащитнику "бело-синих" Виктору Цыганкову. Арбитром номер один признан львовянин Юрий Можаровский.

Кстати, почетные призы будут им вручены перед матчем за Суперкубок Украины 21 июля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кропивницкий футбольный клуб "Звезда" может окончательно распасться в связи с вылетом из Премьер-лиги. На сегодняшний день дальнейшая судьба клуба, который должен выступать в Первой лиге, остается неизвестной.