01:00 05.06.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Стало известно, кто стал лучшим игроком "Зари" в сезоне

Болельщики луганской "Зари" признали вратаря команды Андрея Лунина лучшим игроком клуба по итогам сезона 2017/18. Об этом сообщает пресс-служба луганской команды.

Стало известно, кто стал лучшим игроком

Как известно, второе место в рейтинге занял полузащитник Артем Громов, а замкнул тройку бразильский нападающий Юри.

Лунин поблагодарил своих сторонников за такое признание.

"Большое спасибо всем тем, кто поддерживал и поддерживает нашу команду. Болельщики для нас - это все. Мы играем для вас. Вы нас поддерживаете. Всем вам еще раз огромное спасибо!", - подчеркнул игрок.

Стоит добавить, что в текущем сезоне голкипер провел 36 матчей в составе "Зари", в которых пропустил 54 мяча и 12 раз сохранил ворота сухими.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", аргентинский полузащитник Франциско Ди Франко теперь будет выступать в составе западноукраинских ФК "Карпаты".  Сообщается, что контракт с перспективным футболистом был подписан на три года с правом его продления со стороны клуба.


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