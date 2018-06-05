Стало известно, кто стал лучшим игроком "Зари" в сезоне

Как известно, второе место в рейтинге занял полузащитник Артем Громов, а замкнул тройку бразильский нападающий Юри.

Лунин поблагодарил своих сторонников за такое признание.

"Большое спасибо всем тем, кто поддерживал и поддерживает нашу команду. Болельщики для нас - это все. Мы играем для вас. Вы нас поддерживаете. Всем вам еще раз огромное спасибо!", - подчеркнул игрок.

Стоит добавить, что в текущем сезоне голкипер провел 36 матчей в составе "Зари", в которых пропустил 54 мяча и 12 раз сохранил ворота сухими.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", аргентинский полузащитник Франциско Ди Франко теперь будет выступать в составе западноукраинских ФК "Карпаты". Сообщается, что контракт с перспективным футболистом был подписан на три года с правом его продления со стороны клуба.