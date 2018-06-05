10:19 05.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Реала преподнес Порошенко оригинальный подарок

В ходе визита в Испанию президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом футбольного клуба Реал Мадрид Флорентино Пересом.

Президент Реала преподнес Порошенко оригинальный подарок

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как известно, президент Реала похвалил Украину за высокий уровень организации проведения финальных матчей Лиги Чемпионов. Перес рассказал о положительной атмосфере Киева, которая способствовало победе клуба.

Также Порошенко и Перес обсудили взаимодействие между Украиной и Испанией в области спорта. В свою очередь, президент испанского клуба подарил Порошенко именную футболку клуба с номером 1.

Стоит добавить, что во время визита Порошенко также встретился с королем Испании Фелипе VI и новоназначенным премьер-министром Педро Санчесом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Украины и Испании вскоре намерены одобрить совместное двухстороннее соглашение о социальном обеспечении. Отмечается, что это позволит разрешить ряд проблемных вопросов по защите украинцев в Испании.


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