02:00 05.06.2018 | Спорт | Новости
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Ломаченко пообедал с легендой Голливуда – ФОТО

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко встретился с легендой Голливуда Сильвестром Сталлоне в Лос-Анджелесе.

Ломаченко пообедал с легендой Голливуда – ФОТО

Соответствующее видео опубликовал менеджер украинского боксера Эгис Клима в своем Instagram.

Согласно публикации видно, что Ломаченко и Сталлоне сидят за одним столом во время ланча. Кроме того, за столом присутствует доктор Нил Эль Аттраче, который оперировал украинского боксера.

Когда Климас представлял Сталлоне, знаменитый актер в шутку нанес удар в сторону камеры, при этом сказал "Бум".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко будет наказывать Хорхе Линареса "рублем". Украинский боксер предложил Линаресу поставить по 100 тыс долларов на свою победу в грядущем поединке.


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