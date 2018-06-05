10:39 05.06.2018 | Спорт | Новости
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"Барселона" установила уникальный рекорд чемпионатов мира

Один из самых известных и сильнейших клубов Испании и мира "Барселона" установила рекорд чемпионатов мира и стала первой командой в истории, игроки которой заявлены в каждой группе мундиаля.

Об этом в Twitter сообщает B/R Football.

Отметим, что 32 сборные, которые примут участие в предстоящем ЧМ-2018, объявили окончательные заявки на турнир, состоящие из 23 футболистов. Сборные на чемпионате мира поделены на восемь групп, в каждой из которых располагается четыре национальные команды.

Все команды подали окончательные заявки на турнир:

Группа А: Луис Суарес (Уругвай)

Группа В: Жерар Пике, Жорди Альба, Серхио Бускетс (Испания)

Группа С: Самюэль Умтити, Усман Дембеле (Франция)

Группа D: Лионель Месси (Аргентина), Иван Ракитич (Хорватия)

Группа Е: Филиппе Коутиньо, Паулинью (Бразилия)

Группа F: Марк-Андре тер Штеген (Германия)

Группа G: Томас Вермален (Бельгия)

Группа Н: Ерри Мина (Колумбия)

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Верховную Раду Украины внесли законопроект, который предлагает на  законодательном уровне  запретить трансляцию на территории Украины матчей чемпионата мира по футболу в России.


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