"Барселона" установила уникальный рекорд чемпионатов мира

Один из самых известных и сильнейших клубов Испании и мира "Барселона" установила рекорд чемпионатов мира и стала первой командой в истории, игроки которой заявлены в каждой группе мундиаля.
Об этом в Twitter сообщает B/R Football.
Отметим, что 32 сборные, которые примут участие в предстоящем ЧМ-2018, объявили окончательные заявки на турнир, состоящие из 23 футболистов. Сборные на чемпионате мира поделены на восемь групп, в каждой из которых располагается четыре национальные команды.
Все команды подали окончательные заявки на турнир:
Группа А: Луис Суарес (Уругвай)
Группа В: Жерар Пике, Жорди Альба, Серхио Бускетс (Испания)
Группа С: Самюэль Умтити, Усман Дембеле (Франция)
Группа D: Лионель Месси (Аргентина), Иван Ракитич (Хорватия)
Группа Е: Филиппе Коутиньо, Паулинью (Бразилия)
Группа F: Марк-Андре тер Штеген (Германия)
Группа G: Томас Вермален (Бельгия)
Группа Н: Ерри Мина (Колумбия)
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Верховную Раду Украины внесли законопроект, который предлагает на законодательном уровне запретить трансляцию на территории Украины матчей чемпионата мира по футболу в России.