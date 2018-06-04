Российские биатлонисты не вошли в международный календарь на сезон-2019-2020

Отмечается, что в календарь соревнований не вошли этапы на территории России, которые ранее планировалось провести на территории РФ. Известно, что в соответствующем сезоне состоятся девять этапов Кубка мира и 8 - Кубка IBU.

Так, согласно календарю Кубка мира, мероприятия запланированы следующим образом: 1-й этап - Эстерсунд (Швеция) - 1-8 декабря 2-й этап - Хохфильцен (Австрия) - 12-15 декабря 3-й этап - Анси (Франция) - 16-22 декабря 4-й этап - Оберхоф (Германия) - 6-12 января 5-й этап - Рупольдинг (Германия) - 13-19 января 6-й этап - Поклюка (Словения) - 20-26 января 7-й этап - Нове-Место (Чехия) - 2-8 марта 8-й этап - Контиолахти (Финляндия) - 9-15 марта 9-й этап - Осло (Норвегия) - 16-22 марта Чемпионат мира - Антхольц (Италия) - 12-23 февраля.

Стоит добавить, что Россия приняла в Тюмени один этап Кубка мира, а также два этапа Кубка IBU, которые прошли в Увате и Ханты-Мансийске. Также IBU не восстановил полноценное членство Союза биатлонистов России (СБР) и перенес на сентябрь решение этому по вопросу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", словенский специалист Урош Велепец, который долгое время занимал пост старшего тренера женской сборной Украины по биатлону, завершил свою карьеру.