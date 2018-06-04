19:41 04.06.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Футбольный клуб "Звезда" может прекратить свое существование

Кропивницкий футбольный клуб "Звезда" может окончательно распасться в связи с вылетом из Премьер-лиги. На сегодняшний день дальнейшая судьба клуба, который должен выступать в Первой лиге, остается неизвестной.

Футбольный клуб

Об этом сообщает Sport Arena.

Сообщается, что в ближайшее время должна состояться встреча президента клуба Максима Березкина с тренерским штабом и персоналом "Звезды", на которой будет объявлено решение. Скорее всего, речь пойдет о снятии с розыгрыша чемпионата Украины по футболу и прекращении существования клуба.

Причиной этого есть сложности с финансированием жизнедеятельности всего клуба, которые были еще во время прошлого сезона. В Первой лиге у кропивничан не будет финансирования от телевидения, также существуют сложности с перезаключением имеющихся спонсорских соглашений.

"Звезда" в стыковых матчах уступила "Десне" (1:1, 0:4) и вылетела из Премьер-лиги.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главный коуч "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своими футбольными карьерными планами на ближайшие пять лет.


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