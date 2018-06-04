Футбольный клуб "Звезда" может прекратить свое существование

Кропивницкий футбольный клуб "Звезда" может окончательно распасться в связи с вылетом из Премьер-лиги. На сегодняшний день дальнейшая судьба клуба, который должен выступать в Первой лиге, остается неизвестной.
Об этом сообщает Sport Arena.
Сообщается, что в ближайшее время должна состояться встреча президента клуба Максима Березкина с тренерским штабом и персоналом "Звезды", на которой будет объявлено решение. Скорее всего, речь пойдет о снятии с розыгрыша чемпионата Украины по футболу и прекращении существования клуба.
Причиной этого есть сложности с финансированием жизнедеятельности всего клуба, которые были еще во время прошлого сезона. В Первой лиге у кропивничан не будет финансирования от телевидения, также существуют сложности с перезаключением имеющихся спонсорских соглашений.
"Звезда" в стыковых матчах уступила "Десне" (1:1, 0:4) и вылетела из Премьер-лиги.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главный коуч "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своими футбольными карьерными планами на ближайшие пять лет.