Футбольный клуб "Звезда" может прекратить свое существование

Об этом сообщает Sport Arena.

Сообщается, что в ближайшее время должна состояться встреча президента клуба Максима Березкина с тренерским штабом и персоналом "Звезды", на которой будет объявлено решение. Скорее всего, речь пойдет о снятии с розыгрыша чемпионата Украины по футболу и прекращении существования клуба.

Причиной этого есть сложности с финансированием жизнедеятельности всего клуба, которые были еще во время прошлого сезона. В Первой лиге у кропивничан не будет финансирования от телевидения, также существуют сложности с перезаключением имеющихся спонсорских соглашений.

"Звезда" в стыковых матчах уступила "Десне" (1:1, 0:4) и вылетела из Премьер-лиги.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главный коуч "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своими футбольными карьерными планами на ближайшие пять лет.