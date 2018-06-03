У Гвардиолы появились амбиции тренера национальной сборной

У рулевого "МанСити" есть амбиции попробовать себя в амплуа тренера национальной сборной Великобритании, а в перспективе с футболистами победить на Лиге Европы и Чемпионате мира. Однако, как утверждает сам Гвардиола, ему покамест рано думать о таких "высотах", он слишком молод и не имеет того опыта, как например, у Анчелотти в лучшие его годы.

Хосеп лестно высказался о проделанной работе Зинедина Зидана, при тренерстве которого "Реал Мадрид" сумел отобрать первенство на Лиге чемпионов у "Ливерпуля". Англичанин даже завидует работоспособности и умелому руководству "Зизу".

"Если чуть позже кто-то пригласит меня в сборную, я подумаю над этим. На данный момент я еще слишком молод для такого поста", - добавил наставник "горожан".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола продлил действующий контракт с клубом. Теперь новое соглашение будет рассчитано до конца сезона 2020/21. Гвардиола присоединился к Манчестер Сити летом 2016-го года, а завершившаяся кампания стала лучшей в истории "горожан".