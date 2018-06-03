Цуренко продолжает доминировать на полях Ролан Гарроса

Так, украинка смогла дать уверенный матч-реванш представительнице Словакии Магдалена Рыбариковой, которой Цуренко уступила в прошлом году. В первой половине поединка Леся начала и взяла первый сет со счетом 6:2, ей удалось "забрасывать" подачи в обиход соперницы.

Во втором сэте Рыбарикова попыталась выровнять ситуацию, однако при счете 4:3 украинка успешно подхватила подачу. Это позволило теннисистке захватить временной преимущество, которое соперница вернуть уже не смогла. Таким образом, Цуренко остается единственной представительницей от Украины, которая продолжает сражаться за турнирное первенство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее победительница четырёх турниров WTA в одиночном разряде, а также вторая ракетка Украины Леся Цуренко сумела подняться на одну строчку и теперь является 40 ракеткой мира в рейтинге Женской теннисной ассоциации. В свою очередь в топ-30 мировом рейтинге не произошло ни одного изменения.