Сборная Украины разгромила Албанию в товарищеском матче

Матч, который проходил на стадионе "Камиль Фернье" в Эвиане завершился со счетом 4:1. В первом тайме в составе украинской команды отличился Евгений Коноплянка и дважды Андрей Ярмоленко.

В концовке матча Эмануеле Ндой забил гол престижа для Албании, но последнее слово в матче осталось за подопечными Андрея Шевченко - второй раз отличился Евгений Коноплянка.

При этом ошибка в оборонительных рядах "желто-синих" привела к выходу из Луниным представителя Албании, но его удар с острого угла не достиг цели.

На 31 минуте сработал "треугольник" Марлос-Ярмоленко-Коноплянка. Первый отдал вертикальную передачу через два оппонентов, игрок "Боруссии" поборолся и сбросил мяч на Коноплянку, который нанес голевой удар с границы штрафной площади - 1:0.

До перерыва украинцы во второй раз огорчили Бериша. Ярмоленко и Коноплянка обменялись местами - теперь представитель "Шальке" оказался ассистентом, а Ярмоленко забил свой 34 гол во время выступлений за национальную сборную. В компенсированное время Ярмоленко оформил дубль после скидки Малиновского - 3:0.

Во втором тайме подопечные Шевченко могли еще забивать. Однако когда под занавес игры Эмануэль Ндож из-под Караваева пробил в нижний угол ворот Лунина практически сразу Ярмоленко и Коноплянка вышли на вратаря противников и последний забил в пустую рамку - 4:1.

Добавим также, обе команды проводили встречу в рамках подготовительного процесса к Лиге наций, где украинцы будут выступать в дивизионе В, а албанцы - С.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне сборная Украины провела тренировку перед игрой со сборной Албании.