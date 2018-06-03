15:32 03.06.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Сборная Украины готовится провести товарищеский матч с Албанией - ВИДЕО

Сборная Украины сыграет против футбольной сборной Албании. Об этом передает официальный сайт ФФУ.
 

Сборная Украины готовится провести товарищеский матч с Албанией - ВИДЕО

Это будет второй товарищеский поединок украинцев в текущем сезоне. После вылета с квалификаций на Чемпионат мира-2018 главный тренер сборной Андрей Шевченко взял курс на "практический", а не "теоретический " футбол. Последний считает, что главным пробелом сборной на соревнованиях была нехватка практики игр на выезде, что и привело команду к поражению от Хорватии и Исландии.

Напомним, что последний свой матч игроки провели против сборной Марокко 31 мая. Этот поединок завершился ничьей со счетом 0:0.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко получил почетную государственную награду Итальянской республики. С "Миланом" Шевченко выигрывал Лигу чемпионов, забив решающий пенальти, и получил "Золотой мяч", как лучший футболист Европы.


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