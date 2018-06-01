05:02 01.06.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Салах будет способен выйти на поле в ходе ЧМ-2018 против России

Травмированный в ходе финала Лиги чемпионов в Киеве нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах получил возможность сыграть в числе египетской сборной по футболу на чемпионате мира, который пройдет в России с 14 июня 2018 года.

Салах будет способен выйти на поле в ходе ЧМ-2018 против России

Об этом со ссылкой на футбольную федерацию Египта сообщает ВВС.

Ведущий форвард египтян повредил плечо во время столкновения с игроком "Реала" Серхио Рамосом в ходе финала Лиги чемпионов. 15 июня египтяне должны провести встречу на чемпионате мира в России со сборной Уругвая. 19 июня они намерены сыграть с Россией, а 25-го - провести матч с Саудовской Аравией.

Мохаммед Салах встретился с доктором национальной сборной и главой Египетской федерации футбола. После этого футбольная федерация подтвердила, что Салах - на чемпионате мира, и его отсутствие на поле не превысит трех недель.

Именно удар Мохаммеда Салаха с пенальти на 95-й минуте минувшего квалификационного матча позволил Египту первый раз за 28 лет участвовать в мундиале.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент киевского "Динамо" Игорь Суркис жалеет, что в свое время не приобрел игрока "Ливерпуля" египтянина Салаха.


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