Салах будет способен выйти на поле в ходе ЧМ-2018 против России

Об этом со ссылкой на футбольную федерацию Египта сообщает ВВС.

Ведущий форвард египтян повредил плечо во время столкновения с игроком "Реала" Серхио Рамосом в ходе финала Лиги чемпионов. 15 июня египтяне должны провести встречу на чемпионате мира в России со сборной Уругвая. 19 июня они намерены сыграть с Россией, а 25-го - провести матч с Саудовской Аравией.

Мохаммед Салах встретился с доктором национальной сборной и главой Египетской федерации футбола. После этого футбольная федерация подтвердила, что Салах - на чемпионате мира, и его отсутствие на поле не превысит трех недель.

Именно удар Мохаммеда Салаха с пенальти на 95-й минуте минувшего квалификационного матча позволил Египту первый раз за 28 лет участвовать в мундиале.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент киевского "Динамо" Игорь Суркис жалеет, что в свое время не приобрел игрока "Ливерпуля" египтянина Салаха.