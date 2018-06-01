Промахи Ярмоленко и Коноплянки попали в топ-10 фэйлов Бундеслиги - ВИДЕО

Сообщается, что в подборку попали два украинских футболиста. Среди них - полузащитник "Боруссии" Дортмунд Андрей Ярмоленко и полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка.

Известно, что Ярмоленко не смог реализовать стопроцентный момент в поединке против "Ганновера". При этом, Коноплянка не попал по пустым воротам в игре со "Штутгартом".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", перед товарищескими футбольными соревнованиями против Марокко и Албании один из главных звезд "сине-желтых" Андрей Ярмоленко рассказал об итогах сезона и своем возвращении в украинскую команду.