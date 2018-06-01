02:00 01.06.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Хачериди официально стал игроком ПАОК – ФОТО

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди принял решение стать игроком греческого клуба ПАОК. Об этом сообщил сын владельца команды Ивана Саввиди Георгис в своем Instagram.

Хачериди официально стал игроком ПАОК – ФОТО

Отмечается, что Георгис опубликовал фото, на котором Хачериди подписывает контракт.

"Добро пожаловать и удачи", - написал он под фотографией.

Также, Георгис опубликовал еще одно фото, на котором изображена футболка с фамилией украинского футболиста и номером 34.

К слову, о финансовых деталях и сроках контракта Хачериди пока ничего не известно. По данным некоторых СМИ, украинец будет зарабатывать в Греции по 1,5 миллиона евро в год.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", национальная сборная Украины начала тренировочный сбор в Харькове, в рамках которого из числа вызванных в лагерь нашей команды для подготовки к товарищеским матчам против Марокко и Албании покинули расположение национальной команды.


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