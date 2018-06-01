22:49 01.06.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100195694:roman

ФК "Карпаты" купили нового "легионера"

Аргентинский полузащитник Франциско Ди Франко теперь будет выступать в составе западноукраинских ФК "Карпаты". Об этом передает официальный сайт команды. 

ФК

Сообщается, что контракт с перспективным футболистом был подписан на три года с правом его продления со стороны клуба. Аргентинский новичок уже выступал в составе клуба в официальных матчах. Он провел 27 товарищеских матчей и отдал 2 результативные передачи. 

После непродолжительного периода адаптации, воспитанник "Бока Хуниорс" стал одним из вице-капитанов команды. Играть Ди Франко, вероятно, будет на позиции вингера или бокового хавбэка.

Напомним, что в 2016-ом году игрок из Аргентины уехал в Европу, там он стал одним из игроков "Аполлона". Затем Ди Франко направился в "АЕЗ", выступавший в элитном дивизионе Кипра. В целом футболист провел восемь игр, а также забил гол в кипрском чемпионате.

Как сообщалось в "УРА-Информ", несколько месяцев назад полузащитник львовского клуба " Карпаты" Игорь Худобяк больше не является капитаном клуба. Худобяк - единственный, кому трижды львовские болельщики вручали награду "Звезда" Карпат". Ему также принадлежат такие награды как "Футболист года" и множество статуэток "Лучший игрок месяца". Фанаты иногда шутят, что наград футболиста хватило бы для создания целого музея.


Поделиться
Читайте также:
 
Киев вновь"застыл" в пробках - ФОТО Луценко опубликовал "тетрадь смерти" заказчиков убийства Бабченко В Германии могут разместить новые противоракетные комплексы Во Львове задержали хакера-подростка
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив