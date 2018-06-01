ФК "Карпаты" купили нового "легионера"

Сообщается, что контракт с перспективным футболистом был подписан на три года с правом его продления со стороны клуба. Аргентинский новичок уже выступал в составе клуба в официальных матчах. Он провел 27 товарищеских матчей и отдал 2 результативные передачи.

После непродолжительного периода адаптации, воспитанник "Бока Хуниорс" стал одним из вице-капитанов команды. Играть Ди Франко, вероятно, будет на позиции вингера или бокового хавбэка.

Напомним, что в 2016-ом году игрок из Аргентины уехал в Европу, там он стал одним из игроков "Аполлона". Затем Ди Франко направился в "АЕЗ", выступавший в элитном дивизионе Кипра. В целом футболист провел восемь игр, а также забил гол в кипрском чемпионате.

Как сообщалось в "УРА-Информ", несколько месяцев назад полузащитник львовского клуба " Карпаты" Игорь Худобяк больше не является капитаном клуба. Худобяк - единственный, кому трижды львовские болельщики вручали награду "Звезда" Карпат". Ему также принадлежат такие награды как "Футболист года" и множество статуэток "Лучший игрок месяца". Фанаты иногда шутят, что наград футболиста хватило бы для создания целого музея.