01:00 01.06.2018 | Спорт | Новости
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Чемпион НБА употреблял наркотики перед матчами

Бывший форвард Лейкерс, Голден Стэйт и других клубов НБА Мэтт Барнс рассказал, что во время карьеры регулярно курил коноплю. Об этом информирует издание BBC Sport.

Чемпион НБА употреблял наркотики перед матчами

По словам спортсмена, впервые он попробовал запрещенную травку в 14 лет – с тех пор получение опьяняющего эффекта стало обязательным ритуалом для успешного баскетболиста.

Известно, что Барнс отыграл в НБА 14 сезонов, употреблял наркотики для избавления от болевых ощущений, для расслабления, борьбы с бессонницей и для обретения душевного спокойствия.

"Я курил травку за шесть часов до игры. Утром у нас был разминка, потом я приезжал домой, курил, спал, ел, ехал на матч и играл", — поделился спортсмен.

Добавим, что в 29 штатах США курение конопли разрешено в медицинских целях. Бывший игрок НБА Кеньон Мартин в интервью Bleacher Report утверждает, что лишь 15% баскетболистов лиги не употребляли коноплю во время карьеры.

Мэтт Барнс стал чемпионом НБА в 2017 году в составе Голден Стэйт. Всего форвард отыграл в лиге 929 матчей, набирая в среднем за игру по 8,2 очка.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Польше во время пребывания на временной заграничной работе умер молодой гражданин Украины Владислав Минич. Он был профессиональным спортсменом, а на момент смерти парню исполнилось только 23 года.


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