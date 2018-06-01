Чемпион НБА употреблял наркотики перед матчами

По словам спортсмена, впервые он попробовал запрещенную травку в 14 лет – с тех пор получение опьяняющего эффекта стало обязательным ритуалом для успешного баскетболиста.

Известно, что Барнс отыграл в НБА 14 сезонов, употреблял наркотики для избавления от болевых ощущений, для расслабления, борьбы с бессонницей и для обретения душевного спокойствия.

"Я курил травку за шесть часов до игры. Утром у нас был разминка, потом я приезжал домой, курил, спал, ел, ехал на матч и играл", — поделился спортсмен.

Добавим, что в 29 штатах США курение конопли разрешено в медицинских целях. Бывший игрок НБА Кеньон Мартин в интервью Bleacher Report утверждает, что лишь 15% баскетболистов лиги не употребляли коноплю во время карьеры.

Мэтт Барнс стал чемпионом НБА в 2017 году в составе Голден Стэйт. Всего форвард отыграл в лиге 929 матчей, набирая в среднем за игру по 8,2 очка.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Польше во время пребывания на временной заграничной работе умер молодой гражданин Украины Владислав Минич. Он был профессиональным спортсменом, а на момент смерти парню исполнилось только 23 года.