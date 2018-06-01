15:59 01.06.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинский тренер Григорчук возглавил "Астану"

С первого июня новым главным тренером Астаны стал украинский специалист Роман Григорчук, известный по работе влатвийском Венспилсе, одесском Черноморце и азербайджанской Габале.

Украинский тренер Григорчук возглавил

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Детали соглашения с 53-летним специалистом не уточняются.

Григорчук сменил на посту главного тренера Григория Бабаяна, который заступил на него лишь в марте этого года. До этого четыре сезона командой руководил болгарин Станимир Стойлов.

Как известно, Астана является чемпионом Казахстана. Сейчас команда идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата, опережая Кайрат на 5 баллов, но сыграв при этом на 2 матча больше.

Отметим, что Астана примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов 2018/19, где стартует с первого раунда квалификации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Инфоррм", главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан покинул свой пост, таким образом открыв вакантное место для молодых наставников. 


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