Украинский тренер Григорчук возглавил "Астану"

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Детали соглашения с 53-летним специалистом не уточняются.

Григорчук сменил на посту главного тренера Григория Бабаяна, который заступил на него лишь в марте этого года. До этого четыре сезона командой руководил болгарин Станимир Стойлов.

Как известно, Астана является чемпионом Казахстана. Сейчас команда идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата, опережая Кайрат на 5 баллов, но сыграв при этом на 2 матча больше.

Отметим, что Астана примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов 2018/19, где стартует с первого раунда квалификации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Инфоррм", главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан покинул свой пост, таким образом открыв вакантное место для молодых наставников.