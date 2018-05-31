Стали известны конкуренты Украины на ЧЕ по футболу среди 19-летних

Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

Украинская сборная под лидерством Александра Петракова вошла в группу В, где будет соревноваться с действующим хозяином трофея командой Англии и с футболистами Франции и Турции. В квартет А вошли Финляндия, Португалия, Норвегия и Италия.

Восемь финалистов в двух группах будут соперничать в одном круге (туры - 16-17, 19-20, 22-23 июля 2018 года) и выяснят четверку кандидатов на медали. Украинская команда свои матчи отыграет 17 июля (с Францией), 20 (с Англией) и 23 июля (с Турцией). Полуфинальные поединки намерены провести 26 числа, а финал назначен на 29.

Также 26 июля 2018 года пройдет матч за пятое место между командами, которые финишируют в своих группах третьими.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", футбольная сборная Украины намерена отказаться от товарищеской игры со сборной Албании, который должен был состояться второго июня во французском Эвиане.