Меркушина перешла на индивидуальные тренировки

Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Как отмечается, украинская спортсменка будет готовиться к новому сезону под руководством своего отца Олега Меркушина. По предварительным сведениям, это решение было принято по договоренности с тренерским штабом женской сборной.

Известно, что в других тренировках с остальной командой она примет участие на первом сборе в Чернигове. Кроме того, биатлонистка будеи проходить в контрольных стартах отбор в команду на этапы Кубка мира. Вместо Меркушиной в состав команды включена Валерия Дмитренко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", четвертая "ракетка" мира украинка Элина Свитолина завоевала вторую победу на турнире серии Grand Slam - Открытом чемпионате Франции по теннису Ролан Гаррос в Париже с общим призовым фондом 36 млн евро.