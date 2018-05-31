17:10 31.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Меркушина перешла на индивидуальные тренировки

Вторая биатлонистка сборной Украины Анастасия Меркушина на подготовку к новому сезону начала проходить по индивидуальной программе.

Меркушина перешла на индивидуальные тренировки

Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Как отмечается, украинская спортсменка будет готовиться к новому сезону под руководством своего отца Олега Меркушина. По предварительным сведениям, это решение было принято по договоренности с тренерским штабом женской сборной.

Известно, что в других тренировках с остальной командой она примет участие на первом сборе в Чернигове. Кроме того, биатлонистка будеи проходить в контрольных стартах отбор в команду на этапы Кубка мира. Вместо Меркушиной в состав команды включена Валерия Дмитренко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", четвертая "ракетка" мира украинка Элина Свитолина завоевала вторую победу на турнире серии Grand Slam - Открытом чемпионате Франции по теннису Ролан Гаррос в Париже с общим призовым фондом 36 млн евро.


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