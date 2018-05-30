За Украиной осталось прежнее место по итогам сезона в рейтинге ассоциаций УЕФА

Об этом сообщает сайт УЕФА.

У "желто-синих" 41,133 пункта и отставание от ближайшего соперника, Португалии, на 6,115. Украинцы обгоняют первого преследователя Бельгию на 2,633.

Испания пребывает в числе лидеров шестой сезон подряд (106,998). Англия (79,605) и Италия (76,249) поднялись на уровень выше, а Германия (71,427) соскочила со второго места на четвертое. Пятерку заключает Франция. Остальные ассоциации в десятке лучших сохранили свои позиции.

Стоит отметить, что во многом благодаря игре "Зальцбурга" в полуфинале Лиги Европы, Австрия добралась до одиннадцатого места.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сборная Украины намерена отказаться от товарищеской игры со сборной Албании, который должен был состояться второго июня во французском Эвиане.