Украинского теннисиста пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи

Украинский теннисист Дмитрий Баданов пожизненно дисквалифицирован за влияние на определенный исход матчей со своим участием.
Об этом сообщает издание btu.org.ua
Согласно исследованию антикоррупционной службы Tennis Integrity Unit, Дмитрий Баданов сознательно влиял на исход матчей в турнирах серии Futures в 2015 году в Тунисе и 2016 в Египте.
Так, 30-летний Баданов, который лучший в рейтинге (463 место), пожизненно дисквалифицировали от выступлений. Кроме того, спортсмен получил штраф в 100 тысяч долларов.
Добавим, что в последний раз теннисист выходил на корт в сентябре прошлого года на Futures в Кременчуге.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг, в который вошел на первое место испанец Рафаэль Надаль. Таким образом, футболист сместил с вершины рейтинга швейцарца Роджера Федерера.