Украинского теннисиста пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи

Об этом сообщает издание btu.org.ua

Согласно исследованию антикоррупционной службы Tennis Integrity Unit, Дмитрий Баданов сознательно влиял на исход матчей в турнирах серии Futures в 2015 году в Тунисе и 2016 в Египте.

Так, 30-летний Баданов, который лучший в рейтинге (463 место), пожизненно дисквалифицировали от выступлений. Кроме того, спортсмен получил штраф в 100 тысяч долларов.

Добавим, что в последний раз теннисист выходил на корт в сентябре прошлого года на Futures в Кременчуге.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг, в который вошел на первое место испанец Рафаэль Надаль. Таким образом, футболист сместил с вершины рейтинга швейцарца Роджера Федерера.