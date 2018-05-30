Украинский телеканал приобрел пакет трансляций ЧМ-2018 по футболу

Об этом стало известно Sport Arena.

Отметим, что теперь украинцы смогут посмотреть матчи главного футбольного соревнования в мире по Интеру. Согласно недавно полученным сведениям, матч пройдет с 14 июня по 15 июля.

Кстати, официальное подтверждение этой информации должно поступить немного позже. При этом, стоит добавить, что НОТУ выкупила права на показ ЧМ-2018 по футболу еще в 2010 году, но впоследствии отказалась показывать турнир из политических соображений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Сети появился официальный сингл песни, которая будет открывать чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Соответствующее видео опубликовал музыкант Ники Джем на своем канале в YouTube.