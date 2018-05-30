16:12 30.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100195443:labazovych

Украинский телеканал приобрел пакет трансляций ЧМ-2018 по футболу

Телеканал "Интер" приобрел у национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) пакет трансляций Чемпионата мира 2018 года по футболу. 

Украинский телеканал приобрел пакет трансляций ЧМ-2018 по футболу

Об этом стало известно Sport Arena.

Отметим, что теперь украинцы смогут посмотреть матчи главного футбольного соревнования в мире по Интеру. Согласно недавно полученным сведениям, матч пройдет с 14 июня по 15 июля.

Кстати, официальное подтверждение этой информации должно поступить немного позже. При этом, стоит добавить, что НОТУ выкупила права на показ ЧМ-2018 по футболу еще в 2010 году, но впоследствии отказалась показывать турнир из политических соображений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Сети появился официальный сингл песни, которая будет открывать чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Соответствующее видео опубликовал музыкант Ники Джем на своем канале в YouTube.


Поделиться
Читайте также:
 
Президент Германии Штайнмайер приехал во Львов - ФОТО Еврокомиссия присоединилась к массовой борьбе с пластиковыми отходами Князев раскрыл новые факты об убийстве Бабченко ООН намерено назначить спецпредставителя по Украине
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив