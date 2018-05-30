Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос-2018

Об этом сообщаеет Женская теннисная ассоциация в своем микроблоге в Twitter.

Отметим, что поединок продолжался 1 час 20 минут и завершился со счетом 6:3, 6:4.

Так, первый гейм стартового сета затянулся на 7 минут. Было очевидно, что Элина рано или поздно реализует один из своих брейкпоинтов, что и случилось в восьмом гейме. Поэтому, на сет украинка подала очень уверенно.

При этом, во второй партии Свитолина немного расслабилась и даже позволила Кужмовой на небольшой промежуток времени вернуться в игру после 1:3. Однако несмотря на это украинка все же добыла побелду для своей страны.

Кстати, это 15-я победа украинки в основе Ролан Гаррос и 7-я подряд в Туре. Для 20-летней Кужмовой данный поединок стал первым во вторых раундах турниров серии Grand Slam.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская спортсменка Элина Свитолина может занять первое место рейтинга WTA по итогам предстоящего турнира серии "Большого Шлема" Roland Garros.