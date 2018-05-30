"Шальке" подписал потенциального конкурента Коноплянки

Об этом сообщает пресс-служба гельзенкирхенского клуба.

Как отмечается, контракт рассчитан на три года - до 30 июня 2021 года. При этом, как утверждает наставник команды Доменико Тедеско, футболист опасен у ворот, всегда выкладывается на все 100 процентов и в своей игре очень разносторонен. Поэтому его можна использовать на различных позициях.

Также главный тренер заявил, что его коллеги использовали Скржибски на правом фланге, но он может сыграть на любой позиции в полузащите.

Добавим, что Скржибски является воспитанником "Униона", в которой он прошел все уровни и в 17 лет провел свой первый матч на профессиональном уровне. В 136 матчах во второй Бундеслиге футболист забил 29 мячей.

Стоит отметить, что хавбек наиболее уютно себя чувствует на правом фланге атаке, однако не раз играл и слева и в центре полузащиты.

напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", футбольный клуб "Гамбург" впервые в своей истории не смог пробиться в основную сетку национального чемпионата.