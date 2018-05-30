01:00 30.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Сборная Украины не будет играть товарищеский матч с Албанией

Сборная Украины намерена отказаться от товарищеской игры со сборной Албании, который должен был состояться второго июня во французском Эвиане.

Сборная Украины не будет играть товарищеский матч с Албанией

Об этом сообщает "Команда №1".

По словам главного тренера украинской сборной Андрея Шевченка, уже ФФУ отправила письмо в ФИФА об отмене матча. Причиной отказа стало качество газона на стадионе в Эвиане.

Известно, что причина в том, что не удалось согласовать проведение этого матча на стадионе в швейцарской Женеве, а стадион в Эвиане, на котором предлагал провести матч агент.

"Поэтому, если не удастся в срочном порядке найти другую арену, игра, вероятнее всего, не состоится", — сказал Шевченко.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в 1/4 финала Лиги чемпионов действующий чемпион "Реал - Мадрид" будет защищать свой титул от итальянского "Ювентуса". Спарринг двух футбольных "тяжеловесов" будет проходить в горде Турин на стадион "Альянц Арена".


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