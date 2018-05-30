11:17 30.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Ломаченко выбыл на полгода из-за операции на плече

Новоиспеченный чемпион мира по версии WBA Василий Ломаченко получил разрыв связки суставной сумки плеча в победном бою против Хорхе Линареса, и теперь ему будет сделана артроскопия.

Ломаченко выбыл на полгода из-за операции на плече

Об этом промоутер Top Rank Боб Арум рассказал ESPN.

По его словам, во втором раунде поединка правое плечо украинца выскользнуло из своего места, а затем снова стало на место и доставляло ему неприятности всю оставшуюся часть поединка.

Известно, что Ломаченко будет прооперирован в Лос-Аджелесе врачом Нилом Елатрашем. Сообщается, что если операция пройдет без осложнений, украинский боксер вернется на ринг в декабре.

В свою очередь сам украинец в Instagram заявил, что вернется в ринг еще в 2018 году.

"Получил травму во втором раунде. Благодарю всех за невероятную поддержку. Вернусь в ринг еще в ЭТОМ году", - написал Ломаченко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский боксер Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) отказался от титула WBO во втором полулегком весе (до 59 кг). 


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